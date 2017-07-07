أحمد السلامي

أعلن أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر عن قيام الإدارة بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة للموافقة على إقامة 6 معسكرات خارجية لفرق كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، وكرة قدم الصالات إضافة إلى فريق الجمباز الذي حقق 44 نقطة في كأس التفوق العام وذلك ضمن الخطة المقترحة لتطوير فرق النادي والنهوض بمستوياتها استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال: المعسكرات الخارجية تعود بالنفع والفائدة على اللاعبين بصورة عامة، فهي تساهم في تنظيم عملية الإعداد من الناحية الفنية والبدنية والذهنية وتنظم مواعيد الطعام وفترات النوم، ما يحقق الطموح المشترك بوصول اللاعب إلى أفضل حالاته الفنية خلال منافسات الموسم الجديد الذي يحتاج في بدايته إلى أن يكون اللاعبين جميعهم بحالة بدنية وصحية مناسبة.

وأضاف: الهيئة العامة للرياضة قامت مشكورة بتوفير معسكرات تدريبية لعدد كبير من الفرق المحلية وذلك لإيمانها بأهمية دعم الأندية والإعداد للموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة، ونحن بدورنا نضع الخطة المطلوبة التي تتماشى مع الإمكانيات المتاحة للعمل من خلال تطبيقها على أرض الواقع.

ولفت بوسكندر إلى أن الإدارة ارتأت تجديد عقود المدربين والمحافظة على المنظومة الفنية في مختلف الألعاب، وذلك للاستمرار في عملية التطوير وتمكينهم من تطبيق الخطط الفنية لضمان تحقيق نتائج ترتقي إلى مستوى التطلعات.