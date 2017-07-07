عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» أن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة ينتظر الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد من أجل تقديم عدد من العروض الرسمية للاعبين المحليين، والذي يأتي من بينها طلب تجديد إعارة اللاعبين السابقين شاهين الخميس من الكويت وأحمد عتيق من الساحل وفهد الحشاش من العربي، لكن كل تلك الأسماء لن تتم مفاوضتها إلا في حالة موافقة المدرب، لذلك لم تقم إدارة النادي بأي ارتباط مع اللاعبين حتى الآن، بينما سيستمر لاعب الوسط المعار من خيطان عمر الحبيتر مع البرتقالي لموسم آخر لأن عقد إعارته يمتد لموسمين ينتهي مع انتهاء الموسم الجديد.