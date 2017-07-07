مبارك الخالدي

استكمل العربي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بإعلان التعاقد مع المدرب شاكر الشطي ليتولى مهام تدريب حراس مرمى الأخضر بديلا للهنغاري تيودور ليشيوس، كما وافق مجلس الإدارة على تعيين مشعل العبكل منسقا إعلاميا ليعود العبكل مجددا واجهة إعلامية للفريق الأخضر بعد أن قام بدوره على أكمل وجه الموسم المنتهي.

وكان مجلس إدارة النادي قد اختار بالتصويت تشكيل الجهازين الإداري والفني للموسم المقبل والذي أفضى الى التعاقد مع المدرب الوطني محمد إبراهيم وتم إسناد مهمة الجهاز الإداري إلى رئيس النادي جمال الكاظمي ونائبه خليل البلام.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق الأخضر أواخر الشهر الجاري على أن يقود المرحلة الأولى مساعد المدرب فاضل مطر إلى حين عودة المدرب إبراهيم من إجازته الخاصة خارج البلاد.