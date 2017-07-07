قال أمين صندوق جمعية الرياضيين الكويتية والناطق الرسمي باسم الجمعية نواف البغيلي ان الجمعية قامت بتسليم محضر اجتماع مجلس الإدارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يطلب من خلاله اعتماد الجمعية ومجلس الإدارة لتكن الجمعية هي الأولى في الكويت على أن يتم إشهارها في أقرب وقت.

وأوضح البغيلي أن جمعية الرياضيين وجميع منتسبيها أيديهم مفتوحة للرياضيين في جميع الألعاب ولكل أطياف المجتمع مشيرا إلى أن هدف الجمعية سام ويصب في مصلحة الرياضيين ولحفظ حقوقهم، لافتا إلى أن الجمعية تقبل العضوية من الجنسين وذوي الاحتياجات.