يحيى حميدان

بدأت ادارة نادي الساحل الاستعداد للموسم الجديد بشكل مبكر وذلك في سبيل اظهار الفريق الكروي بالصورة اللائقة في البطولات المحلية، حيث وضعت الادارة التأهل الى الدوري الممتاز هدفا لها وستسعى لتحقيقه بكل قوة.

وعملت ادارة الساحل في الفترة الأخيرة على انهاء عدد من الأمور ومنها التوقيع مع لاعبين محليين او اجانب بشكل مبكر لتدعيم صفوف الفريق بالصورة المثلى، وكذلك اختيار تركيا لإقامة معسكر تدريبي سيبدأ في 14 أغسطس المقبل وينتهي في 30 من ذات الشهر وسيخوض خلاله الفريق 3 مباريات تجريبية مع فرق لم يتم تحديدها حتى الآن.

وسيبدأ الساحل تدريباته في 15 الجاري تحت قيادة المدرب راشد البوص الذي جددت الادارة الثقة فيه عقب تسلمه زمام الأمور الفنية في الفترة الاخيرة من الموسم الماضي.

من جهته، قال البوص في حديث خاص مع «الأنباء» ان التفاؤل يسيطر على الفريق بشكل عام، لاسيما عقب انهاء الكثير من الامور بصورة مبكرة ومنها الاتفاق مع المحترفين الاجانب ومنهم كاميروني يلعب في خط الوسط ولاعبان برازيليان أحدهما يشغل مركز المدافع والآخر رأس حربة سيلتحقان بالفريق في معسكره التركي.



وأوضح البوص ان الادارة عينت المحترف التونسي مهدي بن حرب مساعدا له في الجهاز الفني وهو يتواجد حاليا في بلاده تونس للاتفاق مع مدرب لحراس المرمى وآخر مختص في اللياقة البدنية لينضما الى طاقم التدريب الخاص بالفريق الكروي.

تحركات لتعزيز التشكيلة

وكشف البوص عن وجود مفاوضات في الوقت الحالي مع عدد من اللاعبين المحليين لاستقطابهم وتعزيز تشكيلة الفريق، مشيرا الى أن الصورة ستتضح بشكل أكبر حول هذا الملف في الشهر المقبل بعد ان تكون الاندية وبشكل اخص الكبيرة قد اختارت قوائمها وحينها سنرى ما هو متاح لنا من لاعبين لضمهم.



وعن انتقال فرحان سعد للتضامن، أكد مدرب الساحل أن ادارة النادي اتخذت قرارا في وقت سابق بالسماح لأي لاعب وصل الى السن الـ 27 في الانتقال عند وصول عروض مناسبة له وهذا الأمر جيد بالنسبة للاعبين ويشجعهم على البروز وخدمة النادي وهو ما يعزز من فرصة انتقالهم الى الأندية الاخرى والحصول على الفائدة المالية التي باتت مهمة بالنسبة لجميع اللاعبين.

وذكر البوص انه محظوظ في الساحل بوجود 8 او 9 لاعبين تحت 19 سنة وهم جميعا مميزون ويمتلكون المهارة والقدرة على خدمة النادي بالصورة المطلوبة.



ورأى البوص أن العمل الذي تقوم به الادارة في الوقت الحالي يعتبر الافضل خلال السنوات الخمس الاخيرة وهذا الامر يدعو للتفاؤل، متوقعا أن يحالف الساحل التوفيق في التأهل الى الدوري الممتاز قياسا على العمل الذي تقوم به الادارة في الوقت الحالي.