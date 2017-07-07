يشارك منتخب الكويت للمعاقين في بطولة كأس العالم لألعاب القوى التي ستبدأ في العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام المقبلة بمشاركة 12 لاعبا منهم لاعبة واحدة.
وقال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري ، اليوم الجمعة، إن الوفد الذي يرأسه أمين السر المساعد في النادي منصور السرهيد يتجه غدا الى لندن من مقر معسكره التدريبي الخارجي المقام في تركيا منذ 23 يونيو الماضي بعد أدائه تدريبات قوية استعدادا للبطولة.
واضاف الهاجري أن لاعبي المنتخب المشاركين في هذا الاستحقاق الكبير الذين سينافسون في ألعاب الجري على الكراسي المتحركة هم البطل الأولمبي احمد نقا وكابتن المنتخب اللاعب المخضرم حمد العدواني واللاعب الواعد فيصل الراجحي.
وأشار الى أن 8 لاعبين سيشاركون بدورهم في البطولة ضمن منافسات الرمي بأنواعه (الجلة والقرص والصولجان) وهم محمد ناصر وعبدالعزيز فارس وناصر صالح وعبد المحسن العتيبي وضاري نصار وحمد حجي وعبدالله السيف وعبدالله الصالح بينما تشارك اللاعبة باسمة نجم في منافسات الرمي.