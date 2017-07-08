مبارك الخالدي

وصل العربي إلى مرحلة متقدمة من استعداداته الكروية للموسم الجديد، وبصعوبة وبعد اجتماعات متكررة أنهى العربي «بالتصويت» مرحلة مهمة متمثلة في تسكين الهيكل الإداري والفني لفرقه الكروية وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت اغلبية الأصوات بالمدرب الوطني محمد ابراهيم بديلا لناصر وميثم الشطي الأمر الذي ترتب عليه استقالة احد أعضاء مجلس الإدارة.

كما تم اختيار الجهاز المساعد للمدرب ابراهيم من كل من فاضل مطر وبوجوز زراتكو مدربين مساعدين وروبيرتو اسبادا مدربا للياقة وأخيرا شاكر الشطي مدربا لحراس المرمى.

وفي التشكيل الإداري للأخضر عاد رئيس مجلس الإدارة مجددا لرئاسة جهاز الكرة وخليل البلام نائبا للرئيس وحمد خلف مديرا للفريق وعلي الشيخ اداريا ومشعل العبكل منسقا اعلاميا.

كما أقر مجلس الإدارة التشكيل الجديد لفريق «تحت 19 سنة» لكرة القدم، الذي حقق نتائج لافتة الموسم الماضي بقيادة الاخوين الشطي.

وكان الفريق قريبا من تحقيق لقب الدوري وتم اسناد مهمة الفريق الموسم المقبل للمدرب ياسر زكريا وجابر دشتي مساعدا للمدرب وعلي دشتى مديرا ومحسن زكريا اداريا.

وأبدت جماهير الأخضر تفاؤلا حذرا لقيادة المدرب ابراهيم مهام الفريق الموسم المقبل ويتمتع المدرب الملقب بالجنرال بسيرة ذاتية رائعة على المستوى المحلي مع الأندية التي تولى مهام قيادتها وحقق بطولات عدة مع القادسية والكويت.

ويمتلك ابراهيم خبرة كبيرة كما لديه معرفة تامة باللاعبين سواء في العربي او بقية الأندية الاخرى، ما يتيح له الخيارات في التعامل مع المباريات المختلفة.

لكن تفاؤل الجماهير العرباوية بالمدرب مشوب بالحذر فالمدرب وحده لا يكفي والفريق لا يزال محروما من التعاقدات مع لاعبين محترفين بسبب العقوبة المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، وحرمان الفريق من التعاقدات بعد شكاوى عدد من اللاعبين المحترفين السابقين.

ومن المتوقع، ان يجري إبراهيم تغييرات كبيرة على صعيد اللاعبين الموجودين والتوجه في الاعتماد على الوجوه الشابة التي ابرزها المدرب الشطي والاستغناء عن عدد من كبار السن وذوي الاصابات المزمنة، الأمر الذي يهدد شكل الفريق من الناحية الفنية.

كما تأمل الإدارة في التجديد لمحترفيها الموسم الماضي للخروج من مأزق عقوبة الفيفا وهم العاجي إبراهيما كيتا والعراقي علي حصني.