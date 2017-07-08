مبارك الخالدي

أرجأ مجلس إدارة النادي العربي اجتماعه المقرر مساء الأول من امس، وذلك بسبب فقدان النصاب، وتواجد في الاجتماع الذي ترأسه عبدالرزاق معرفي وخمسة أعضاء فقط، الأمر الذي أفقد الاجتماع طابعه القانوني.

وكان من المقرر أن يعتمد الاجتماع مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بفرق النادي ومنها الفريق الأول لكره القدم الذي يترقب الموافقة على معسكره الخارجي المقترح في القاهرة.



كما ينتظر مدرب الحراس شاكر الشطي وزميله المنسق الإعلامي مشعل العبكل المصادقة على قراري تعينهما تمهيدا للبدء في مهام عملها رسميا.



ومن المقرر أن يدعو معرفي إلى اجتماع آخر الأسبوع الجاري للانتهاء من الملفات العالقة ليتسنى للطواقم الفنية والإدارية مباشرة أعمالها بما يحقق الاستقرار الفني والإداري الذي تنشده إدارة النادي. ‏‫