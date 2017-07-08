مبارك الخالدي

تتجه إدارة نادي الكويت إلى الإعلان خلال ألأسبوع الجاري عن هوية مدرب الفريق الموسم المقبل، كما سيتم الإعلان رسميا عن التعاقدات التي انتهت منها إدارة الفريق تمهيدا للبدء في تنفيذ أولى مراحل الاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل وفي مقدمتها المغادرة إلى معسكر تركيا وتحديدا في مدينه إسطنبول.

وكشف المنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل لـ «الأنباء» أن إدارة الفريق فضلت مدينه إسطنبول على أزمير التركية نظرا لقرب ملعب التدريب لمقر إقامة الفريق في احد الفنادق الراقية، مشيرا الى ان ذلك يحقق الراحة النفسية للاعبين.

وأوضح أن المعسكر سينطلق في الـ١٢ من الشهر المقبل حتى ٢٦ منه تتخلله مباريات ودية، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري اقترب من التعاقد مع أحد المدربين العرب لقيادة الأبيض الموسم المقبل وكذلك اللاعبون المحترفون، لكن الإعلان عنهما لن يكون قبل الكشف عن هوية المدرب، لافتا إلى أن المدرب الجديد من الكفاءات الفنية المعروفة كما أن لديه فكرة عن إنجازات الأبيض في السـنـوات الأخيرة.