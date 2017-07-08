ناصر العنزي

من المتوقع ألا يدرج اسم الحارس الدولي نواف الخالدي ضمن وفد الفريق المغادر الى معسكره التدريبي الذي كان مقررا إقامته في صربيا أغسطس المقبل، ما يشير الى عدم قيده ضمن قائمة الفريق الرسمية في الموسم المقبل، وكان الخالدي غاب عن الموسم الماضي كاملا دون ان يعلن اعتزاله وأصبح وضعه مع الفريق غير واضح.

ويحتاج الفريق الاصفر الى حارس آخر بديل للحارس الأساسي أحمد الفضلي وجرت عدة مفاوضات للتعاقد مع حارس محلي من بينهم حميد القلاف ولم تنته حتى الآن.

وفي الجانب القدساوي فإن اللاعب الدولي سلطان العنزي لن يعود للفريق مرة أخرى بعد احترافه في قطر، وأبلغ ناديه بأنه يرغب في تكرار التجربة مرة أخرى ولديه عروض سيدرس الأنسب منها، ومثله المحترف احمد الظفيري الذي لم يحدد موقفه من العودة أو الاستمرار في الاحتراف خارجيا.