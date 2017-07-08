يعقوب العوضي

اجرى لاعب الفريق اليد الأول في الجهراء شاكر ارتي عملية جراحية ناجحة لإصابته في ظهره (ديسك)، حيث عانى الموسم الماضي بسبب مضاعفاتها والتي أبعدته عن الفريق، كما سيخضع للراحة تمهيدا لدخوله في خضم الإعداد والعلاج التأهيلي والذي لا تقل مدته عن الأشهر الثلاثة.

ووجه شاكر ثناءه لجميع من سانده وقال: أتطلع للعودة إلى الملعب مع زملائي وتقديم مستوى افضل من السابق وتابع لم أكن لأجازف باللعب أثناء الإصابة خاصة انها تعتبر من الإصابات الخطرة ليس فقط على الصعيد الرياضي إنما على مستوى الإصابات البدنية عامة.