أحمد السلامي

أعلن المدرب الوطني مساعد السلمي عن إتمام تعاقده مع مجلس إدارة نادي السالمية للعمل كمساعد لمدرب فريق تحت 15 سنة والذي سيتولى مهام تدريبه المدرب الوطني جراح عبداللطيف وذلك بناء على المفاوضات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية والتي وصلت إلى الاتفاق النهائي.

وقال: لقد عملت على مدى 6 سنوات في أندية خيطان واليرموك في تدريب البراعم ثم انتقلت للعمل كمساعد مدرب في نادي كاظمة وتحديدا لدى فريقي تحت 13 سنة وتحت 17 سنة واكتسبت الكثير من الخبرات العملية التي دعمتها من خلال الدورات التدريبية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي والتي تساهم بشكل كبير في صقل شخصية المدرب وتطوير إمكانياته التي تعود بالنفع والفائدة على اللاعبين الذين يتولى مهام تدريبهم.

واضاف: أشكر مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف وكذلك المدير الفني لقطاع الناشئين بإدارة المدرب الوطني عادل عبدالنبي ومدير القطاع مبارك الدوسري الذين أولياني الثقة للعمل مع زميلي المدرب الوطني جراح عبداللطيف في مهمة جديدة أتطلع من خلالها إلى المساهمة بشكل فعال في وضع بصمة تساهم في تحقيق إنجازات ترتقي إلى مستوى تطلعات الجميع.

وتمنى السلمي أن يحظى المدرب الوطني المزيد من الفرص في تدريب فرق المراحل السنية ليطور من إمكانياته ويعمل على تطبيق خبراته العلمية بطريقة عملية وميدانية، مشيرا إلى أن المدرب الوطني يمتلك الكثير من الإمكانيات ولديه رؤية ويعرف الطريقة الصحيحة التي يتعامل بها مع اللاعبين الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام كبير في بداية مشوارهم في مجال كرة القدم والتي يتدرجون من خلالها حتى يصلوا إلى المرحلة الحاسمة مع الفريق الأول الذي يعد الواجهة الرئيسة للأندية.

وختم السلمي حديثه قائلا: الكويت ولادة وتمتلك العديد من المواهب الكروية ذات الإمكانيات العالية، ونحن كمدربين نلمس ذلك فعليا من خلال تواجدنا المستمر مع الميدان والذي نخرج من خلاله الكثير من نجوم المستقبل الذين أعتقد سيكون لهم شأن كبير اذا ما استمروا وحظوا بالفرصة الكاملة.