يشارك منتخبنا للمعاقين في بطولة كأس العالم لألعاب القوى التي ستبدأ في العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام المقبلة بمشاركة 12 لاعبا منهم لاعبة واحدة.

وقال رئيس النادي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح لـ«كونا» إن الوفد الذي يرأسه أمين السر المساعد في النادي منصور السرهيد يتجه اليوم إلى لندن من مقر معسكره التدريبي الخارجي المقام في تركيا منذ 23 يونيو الماضي بعد أدائه تدريبات قوية استعدادا للبطولة.

واضاف الهاجري أن لاعبي المنتخب المشاركين في هذا الاستحقاق الكبير الذين سينافسون في ألعاب الجري على الكراسي المتحركة هم البطل الأولمبي احمد نقا وكابتن المنتخب اللاعب حمد العدواني واللاعب الواعد فيصل الراجحي.



وأشار الى أن 8 لاعبين سيشاركون بدورهم في البطولة ضمن منافسات الرمي بأنواعه (الجلة والقرص والصولجان) وهم محمد ناصر وعبدالعزيز فارس وناصر صالح وعبد المحسن العتيبي وضاري نصار وحمد حجي وعبدالله السيف وعبدالله الصالح بينما تشارك اللاعبة باسمة نجم في منافسات الرمي.

وذكر أن اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض غمار البطولة بعد ان تدربوا بجدية وحماس في معسكرهم التركي تحت إشراف الطاقم الفني والإداري والطبي المرافق لهم ما يؤهلهم لدخول البطولة بأفضل صورة لتحقيق نتائج وارقام مميزة تمكنهم من رفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي الكبير.

وأكد حرص النادي على إعداد لاعبيه وتجهيزهم بصورة مناسبة لهذه الاستحقاقات الكبرى بغية تحقيق المزيد من الانتصارات لرياضة المعاقين مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة ومساندتها الدائمة لناديه ما أثمر تفوق رياضة المعاقين الكويتية في مختلف الألعاب.



واعرب الهاجري عن أمله أن يتمكن اللاعبون من تحقيق إنجازات مميزة لاسيما أن أبطال المعاقين الكويتيين اعتادوا التألق في مثل هذه البطولات الكبرى والتي كان أهمها تحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت العام الماضي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.