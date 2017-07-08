مبارك الخالدي - رشيد الفعم

تمهيدا لرفع الايقاف الدولي وعودة النشاط الرياضي وسعيا الى المضي قدما في حل الإشكال القائم حاليا، رفعت وزارة الدولة للشباب والرياضة الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاسبوع الماضي خطابين بتوقيع الوزير خالد الروضان يتضمنان التقرير الذي خرج من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمشتمل على القوانين التي تم الاتفاق عليها في اللجنة لعودة النشاط الرياضي. وقال مصدر مطلع إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بترجمة تقرير اللجنة الى الانجليزية وتم التدقيق على جميع ما تضمنه التقرير من معان ومصطلحات حتى يتم الدفع بالأمر للوصول الى نقطة التقاء مع اللجان محل الاشكال الرياضي.

وبين المصدر ان مسودة القانون الرياضي الجديد منسجمة تماما مع «لوائح الفيفا»، حيث تمت إحالته إلى اللجنة الأولمبية الدولية لتبدي رأيها، على أن يأخذ القانون في مجلس الأمة قنواته اللائحية لإقراره داخل قاعة عبدالله السالم.