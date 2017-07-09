الفيلكاوي: رفضنا جميع العروض المقدمة لاستعارة لاعبينا «باقي المحترفين والمعسكر»

استقرار في الجهازين الفني والإداري

عبدالعزيز جاسم

على الرغم من أن الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك أعلن عن أسماء الجهازين الإداري والفني مع انتهاء الموسم إلا أن هناك بعض الأمور مازالت معلقة وتحتاج لسرعة من أجل إنهائها، فاليرامكة اعتمدوا في وقت سابق الجهاز الإداري المكون من: أمين السر أحمد الجاركي (مدير قطاع الكرة)، وعثمان الفيلكاوي (مساعد المدير)، عبدالعزيز الفيلكاوي (مدير الفريق)، يوسف العنزي (إداري الفريق)، أحمد الحربي (المنسق الإعلامي).

أما الجهاز الفني فسيكون تحت قيادة المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا، على أن يكون مساعد المدرب الوطني هاني الصفر ومدرب اللياقة التونسي مصطفى العايدي ومدرب حراس المرمى الوطني أحمد دشتي.

ورفض المدرب البرازيلي جانسينز التجديد مع أي محترف مما مثلوا الفريق في السابق رغم بعض ملاحظاته بالإبقاء على العاجي صامويل زوكو إلا أن القرار الأخير كان بعدم التجديد لجميع المحترفين من بينهما النيجيري برنس أبيدي والمدافع البرازيل صامويل اوليفيرا.

وفي التعاقدات المحلية أنهى الفريق صفقة الحارس صالح مهدي قادما من التضامن، حيث يعتبر مهدي من حراس المرمى الذين يمتلكون خبرة، ما سيساهم كثيرا في حماية عرين مرمى اليرامكة.

الفيلكاوي: التدريبات في الأول من أغسطس

قال مدير الفريق الأول عبدالعزيز الفيلكاوي إن اليرموك يسعى للتعاقد مع أكثر من لاعب، لكن هناك اولويات لدى المدرب من بينها تجديد إعارة المدافع فهد صباح من الكويت والذي ستتضح الصورة بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مسألة التعاقد مع لاعبين محليين آخرين ستكون تحت إشراف المدرب جانسينيز ومدى حاجته للمراكز التي يريد تقويتها في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبين الفيلكاوي أن مكان إقامة المعسكر المقبل أيضا سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة بداية الاسبوع لكن المؤكد في الموضوع أن تدريبات الفريق ستنطلق في الأول من أغسطس وتم ابلاغ جميع اللاعبين بذلك الموعد، مشيرا إلى أن إدارة الفريق لن توقع مع أي لاعب محترف من خلال اشرطة الفيديو وسيكون شرطها الأول تجربة اللاعب في التدريبات والمباريات الودية قبل التوقيع معه حتى يتم اختياره وفق اقتناع تام، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحترفين تم عرضهم على إدارة النادي من جميع الجنسيات سيتم طلب عدد منهم للحضور للكويت وتجربتهم في التدريبات تحت أنظار المدرب جانسينيز الذي سيقرر من الأفضل لخدمة الفريق من أجل التأهل والعودة للدوري الممتاز مرة أخرى.

وأوضح الفيلكاوي أن إدارة الفريق رفضت جميع العروض المقدمة للاعبيها وذلك لحاجة اليرموك لخدمتهم في الموسم الجديد من أجل تحقيق هدف التأهل لذلك لن يخرج أي لاعب من اليرموك سواء بالإعارة أو الانتقال هذا الموسم.