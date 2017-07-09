أحمد السلامي

يدرس مجلس إدارة نادي السالمية إمكانية التعاقد مع المهاجم البوركيني ارنستد البالغ من العمر 33 عاما لتدعيم خط الهجوم وذلك عبر تولي الشيخ تركي اليوسف زمام المهمة لتحقيق مبتغاه في التعاقد مع محترف قادر على تقوية خط الهجوم لضمان تمكين الفريق من الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري والكأس.

وفي سياق متصل، عاد المدافع السوري أحمد ديب إلى صفوف فريق السالمية وذلك بعد انتهاء تجربته مع فريق المحرق البحريني الذي خاض معه تجربة احترافيه عقب موافقة إدارة السالمية على إعارته لمدة موسم واحد.

وكان أحمد ديب قد انتقل من صفوف فريق الكرامة السوري وحط رحاله في نادي الاتفاق السعودي ثم انتقل إلى صفوف السالمية الذي وافق على إعارته إلى فريق المنامة ثم المحرق البحريني ليعود مجددا بعد انتهاء تجربته.

وتدرس إدارة نادي السالمية بالتعاون مع الجهاز الفني إمكانية الاستفادة من خدمات ديب في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد للتعاون مع بقية زملائه في الدفاع عن «السماوي» الذي تتطلع الإدارة إلى ترتيب أوراقه بصورة مبكرة عبر معسكره التدريبي الذي سيقام في مصر ابتداء من 20 الشهر الجاري وحتى 5 أغسطس القادم.

وكان السالمية، قد جدد عقد الأردني عدي الصيفي ونجح في ضم الكاميروني روجيه المحترف السابق في صفوف نادي الجهراء.