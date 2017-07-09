قال أمين صندوق جمعية الرياضيين الكويتية والناطق الرسمي باسم الجمعية نواف جديان البغيلي: إن الجمعية تدرس إنشاء صندوق شامل لرعاية اللاعبين، وذلك تنفيذا للأهداف التي تؤمن بها الجمعية لرد الجميل للاعبين الذين ساهموا برفع علم الكويت في المحافل الرياضية، مشيرا إلى أن لدى الجمعية منظومة متكاملة لإنشاء صندوق يكفل حياة كريمة للاعب سواء أثناء فترة العطاء أو بعد الاعتزال.

وبين البغيلي أن هناك أهدافا سامية للجمعية تم وضعها من قبل متخصصين ورياضيين بعد دراسة مستفيضة وكافية لفترة طويلة من بينها توفير المساعدة والاستشارات والنصائح للرياضيين من خلال خبراء ومتخصصين حتى يتجنب اللاعب عناء الدخول في المنازعات، موضحا أن هناك ميثاقا استرشاديا ستتم صياغته من قبل قدامى اللاعبين وشباب الرياضة لضمان حقوقهم الأدبية والمالية، وهو ما تسعى الجمعية لإقراره لدى الجهات المختصة ليصبح وفق تشريعات ملزمة.

وأشار البغيلي إلى أن الجمعية وضعت ضمن مخططاتها تطوير المستوى العلمي والمهني للأعضاء ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف قطاعات المجتمع من وضع البرامج والمبادرات والمشروعات والأنشطة التي تسهم في رفع المستوي المهني للرياضة والمحافظة على أخلاقيات المهنة ووضع الضوابط الكفيلة للارتقاء بها.



وأوضح أن الجمعية ستسعى بكل قوة من أجل ان يكون مسمى اللاعب هو بمنزلة مهنة «لاعب رياضي» لدى الجهات المختصة.