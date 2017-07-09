يعقوب العوضي

وافقت ادارة العربي على اقامة معسكر تدريبي أوروبي منتصف اغسطس المقبل لفريق اليد الأول تمهيدا للمنافسات المحلية وينتظر مجلس الإدارة موافقة الهيئة العامة على اقامته ومن المتوقع ان يكون ردها في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما رفع قائد الجهاز الفني للفريق «بورت ماجيك» تقريرا للجهاز الإداري يطلب فيه ضم أكثر من لاعب في الخط الخلفي وخاصة في مركز صانع اللعب الـ (سنتر).

إلى ذلك تنطلق تدريبات الأخضر في بداية اغسطس، حيث ترتكز الاستعدادات على الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة ومن ثم الانتقال الى الجانب التـكتـيكي واستعـادة الحس الكروي.

وفي إطار متصل أوضحت مصادر مطلعة في القلعة الخضراء أن الجهاز الفني راض على اداء معظم اللاعبين في الموسم الماضي وان المدرب ماجيك وضع خطة اعداد شاملة تضمن رفع المستوى العام للفريق والعودة للمنافسة على منصات التتويج.