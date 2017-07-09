يعقوب العوضي

تقدم الجهاز الاداري لفريق الطائرة الاول في الشباب بطلب اقامة معسكر تدريبي خارجي خليجي في اغسطس المقبل لمجس ادارة النادي، وذلك استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والتي تشمل بطولات الدوري المحلي وكأس الاتحاد وفي السياق نفسه يبحث مدرب الفريق فريد بن عياشي عن لاعبين لتدعيم صفوفه، ومن المنتظر موافقة مجلس الادارة ورفع الطلب رسميا للهيئة العامة للرياضة.



وفي غضون ذلك أكد مدير الطائرة في النادي أحمد الفيلكاوي ان الاستعدادات على قدم وساق قائمة حتى قبل انطلاق تدريبات الفريق اذ تتمثل في تهيئة البيئة التدريبية المناسبة للاعبين وتوفير متطلبات الجهازين الاداري والفني ومتطلبات اللاعبين انفسهم بهدف تحقيق اقصى استفادة من امكانيات اللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية.

وحول المعسكر التدريبي قال: لدى اللاعبين القدرة على تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل وقد اثبتوا تفوقهم في العديد من المناسبات وضد فرق مختلفة، وعن اختيار الخليج لاقامة المعسكر أكد ان الاجواء التدريبية مقاربة ومناسبة للاعبين وتتوفر لدى الدول الخليجية الادوات المطلوبة.

عودة المحترفين والدمج

وتابع الفيلكاوي لقد رأينا مستويات قوية في حضور اللاعب المحترف في الدوري وبعد غيابه تدنى المستوى نسبيا مع وجود مشكلة الايقاف الرياضي والتي ارقت الجميع، واضاف على اتحاد اللعبة النظر في عودة اللاعب المحترف الى البطولات المحلية.

وواصل قائلا في السابق كان يسمح للاعبين من فئة غير محددي الجنسية باللعب ولكن بنفس المركز بمعنى اخران يكون لاعب في الملعب واخر في دكة الاحتياط وفي حال التبديل يجب ان يكون اللاعب الاساسي ايضا من فئة غير محددين الجنسية وبنفس المركز.

وقال: من المفترض ان يتم السماح للاعبين اثنين في الميدان من فئة غير محددين الجنسية او السماح باستبدالهم باي لاعب اخر بهدف زيادة المنافسة في ظل ابتعاد اللاعب الأجنبي.

وطالب الفيلكاوي اتحاد الكرة الطائرة بتطبيق نظام الدمج في الدوري وقال: اقتصرت البطولات على فرق معينة كما أصبح عدد المباريات قليلة، لذا فان الدمج اصبح مطلبا ملحا لمصلحة اللعبة وتطورها خاصة انه يوفرعدد مباريات اكبر وفرصة احتكاك أكثر حتى للاعبين الصف الثاني في الفرق ذات المراكز المتقدمة كما أنه يمنح الفرق ذات الترتيب المتدني فرصة لتصحيح مساراتهم وزيادة خبرات لاعبيهم.