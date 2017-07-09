أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين عبدالله الخالدي ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للعبة للناشئين (تحت 17 سنة) والتي اختتمت في العاصمة البولندية وارسو.



وقال أمين سر النادي ورئيس الوفد المشارك في البطولة عبدالله القريني لـ«كونا» امس ان البطل الخالدي تمكن من تحقيق إنجازه ضمن منافسات سلاحي «الفلوريه» و«الابيه» لفئة الفردي بعد أداء مميز لاسيما في الادوارالمتقدمة للمنافسات.



وأضاف القريني أن هذا الفوز سيمثل دافعا قويا للبطل الخالدي لتحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا انه صغير في السن ومن اللاعبين الواعدين الذين تنتظرهم المزيد من الانتصارات والنجاحات.