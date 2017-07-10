مبارك الخالدي

يتطلع مجلس ادارة نادي الجهراء لاستعادة بريق فريقه الاول لكرة القدم، اذ سخر مجلس الإدارة جميع الامكانيات امام الجهاز الاداري لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على احد المراكز الاولى للموسم المقبل.

ووافق المجلس على طلب الجهاز الاداري في استعادة خدمات المدرب الصربي بوريس بونياك الذي وقع عقده المتضمن عددا من المدربين المساعدين للياقة البدنية وحراسة المرمى.

ويأتي بونياك بديلا للمدرب الوطني ثامر عناد الذي نجح في ابقاء الفريق في دائرة الاضواء رغم الظروف التي عانى منها الفريق وقتها كما وافق المجلس على اسناد مهمة المدرب المساعد الى نجم الفريق السابق والمدرب في المراحل السنية نواف جابر ليكون حلقة الوصل بين الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه قبل نهاية الشهر الجاري في تدريبات محلية يتبعها السفر الى معسكر خارجي ليكون جميع اللاعبين تحت انظار المدرب بونياك بمن فيهم الثلاثي المحترف الاردني احمد عبدالمنعم والبرازيلي روبرتو انطونيو والكاميروني مبمبيبي ارون ونظرا للمستوى المتميز للاعبي الفريق اصبح عدد منهم محط اهتمام الأندية الأخرى وفي مقدمتهم الدولي فيصل زايد الذي اعلن صراحة رغبته في الانتقال لكن مجلس ادارة النادي رفض العروض المحلية متمسكا باللاعب انطلاقا من مبدأ عدم السماح للاعبيه في الانتقال على المستوى المحلي لكن اللاعب يمتلك عددا من العروض الخارجية ربما تسفر الايام المقبلة عن وجه اللاعب في المستقبل.

الاهتمام بقطاع الكرة

وعزز مجلس الإدارة توجهه في الاهتمام بقطاع كرة القدم عبر اسناد مهمة تدريب فريق لـ«تحت 19 سنة» الى المدرب المصري مصطفى مراد ومساعده بدر دهيمان والثنائي حققا نتائج مميزة الموسم الماضي وما قبله مع الفئات السنية لـ «تحت 17 سنة» ومدرسة البراعم التي كانت سببا في تميز عدد كبير من اللاعبين أبناء النادي.

ومن المتوقع ان يحقق فريق «تحت 19 سنة» النتائج المرجوة بعد ان ترك بصمة لافتة الموسم الماضي في بطولتي الدوري والكأس.