عبدالعزيز جاسم

تقدم نادي برقان بعرض رسمي إلى إدارة نادي كاظمة يطلب من خلاله إعارة حارس الفريق الأول لكرة القدم حسين كنكوني لمدة موسم، وسبق للبرتقالي أن سمح لكنكوني بالانتقالات الشتوية في الموسم الماضي بالانتقال إلى الفحيحيل إلا أن الموافقة على إعارته هذا الموسم تعتبر أشبه بالمستحيل بعد إعلان شقيقه شهاب كنكوني الاعتزال مع نهاية الموسم المنقضي وكذلك لتألق حسين مع الفحيحيل.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة كاظمة بالرد على الطلب بعد استشارة الجهاز الإداري للفريق الأول بالإضافة إلى انتظار وصول مدرب الفريق لعرض الأسماء عليه واختيار ما يناسب احتياجاته.

وفي نفس السياق تقدم النصر بطلب رسمي من أجل تجديد إعارة الحارس علي فاضل لموسم آخر وهو الأمر الذي لم ينظر فيه مجلس الإدارة حتى الآن، كما عاد الحارس بدر الصعنون مرة أخرى للفريق بعد انتهاء إعارته من الصليبخات.