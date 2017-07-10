مبارك الخالدي

حدد الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات 26 الشهر الجاري موعدا لانطلاق تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وأوضح مدير الكرة بالنادي ماجد عناد لـ «الأنباء» أن الفريق سيبدأ تدريباته في الموعد المحدد استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بقيادة المدرب الوطني احمد عبدالكريم الذي تم التجديد الثقة به لقيادة الفريق موسما آخر.

وأشار عناد إلى أن الصليبخات سيعتمد على لاعبيه من فريق تحت 19 سنة للمرحلة المقبلة إضافة إلى مجموعة اللاعبين أبناء النادي، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق نتائج مميزة في جميع البطولات التي سيشارك فيها، من بينها دوري الدرجة الأولى الذي نريد من خلاله التأهل إلى الدوري الممتاز، وذلك من خلال الاعتماد على لاعبينا وخبرتهم وثقتنا بهم التي كانت وما تزال كبيرة.

وأضاف: انتهت الإدارة من التعاقد مع مهاجم من ساحل العاج لقياده خط هجوم الفريق إضافة إلى التجديد مع المحترف السابق العاجي جان سيرجي، لافتا الى ان المهاجم العاجي سيتواجد في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.