يعقوب العوضي

يقيم فريقا اليد تحت 15 و17 في النصر معسكرا خارجيا في القاهرة في العاشر من اغسطس المقبل ولغاية الخامس والعشرين منه استعدادا للمنافسات المحلية ممثلة ببطولتي الدوري العام وكأس الاتحاد، اذ وافق مجلس ادارة النادي على اقامة المعسكر التدريبي بعد دراسة دقيقة لظروف اللاعبين والفرق كما يدرس مجلس الادارة اقامة معسكر خارجي خاص بالفريق الأول ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وفي الاطار نفسه، يستعيد العنابي لاعبه المعار الى العربي خلف سعدون والذي شارك مع الاخضر في الموسم الماضي وقدم مستوى مرضيا، كما ضم الفريق الاول في العنابي لاعبي الشباب تحت 19 سنة أحمد جمعة ومشعل العدواني.

وفي السياق ذاته، أكد مدرب الفريق الأول مناور دهش الى أن الاستعدادات للموسم المقبلة ستكون عبر التركيز على الجانبين البدني والتكتيكي بالاضافة الى الجانب النفسي، وقال: علينا التركيزعلى ما يدور في ارضية الميدان بغض النظر عن جميع الظروف الخارجية والتي طغت على الرياضة بصورة عامة، واضاف دهش: نتطلع لاعداد قوي ونمني النفس بالعودة الى المنافسة في الدوري الممتاز وبقوة.

وتحدث دهش عن ضرورة بدء الدوري بدرجتيه الممتاز والأولى دون اللجوء الى مرحلة الدمج ابتداء من الموسم بعد القادم مع زيادة عدد الفرق في الدوري الممتاز بغرض زيادة عدد المباريات عبر اقامتها بطريقة القسمين من ذهاب واياب مع تفعيل صعود وهبوط فريقين من كل قسم مع نهاية المنافسة.