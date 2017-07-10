الفريق قلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الأول في بطولة الصانعين إلى 22 نقطة

سيارات الفريق الثلاث i20 كوبيه WRC أنهت السباق ضمن الأربعة الأوائل حقق فريق «هيونداي موتورسبورت» فوزه الثالث في بطولة العالم للراليات لموسم 2017 بإحراز البلجيكي تييري نوفيل وزميله هايدن بادون المركزين الأول والثاني في رالي پولندا، وهي المرة الأولى التي يحتل فيها فريق صانعة السيارات الكورية المركزين الأول والثاني على منصة التتويج منذ رالي ألمانيا 2014.

أما داني سوردو فأنهى السباق في المركز الرابع بالترتيب العام، ما جعل حصيلة المشاركة في رالي پولندا الأنجح لفريق «هيونداي موتورسبورت» في تاريخ مشاركات الفريق بالبطولة الأشهر التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

ويمثل فوز نوفيل الانتصار العام السادس الذي يحققه فريق «هيونداي موتورسبورت» منذ العام 2014، فضلا عن كونه سابع صعود مزدوج لسائقين من الفريق إلى منصة التتويج منذ بطولة ذلك العام.

وجاء الفوز برالي پولندا ليدلل على قوة أداء الفريق عقب نجاحه في انتزاع الفوز بـ 12 مرحلة من أصل 22 من مراحل السباق التي خاضها، وهو أكبر عدد من الانتصارات المرحلية التي يحرزها الفريق في سباق واحد.

وبات الآن في حوزة السائق نوفيل ومواطنه السائق المساعد نيكولاس غيلسول خمسة انتصارات لفريق «موتورسبورت» في بطولة العالم للراليات، إذ يمثل الفوز في رالي پولندا الفوز الثالث هذا العام والصعود السادس على التوالي إلى منصة التتويج.

ونجح نوفيل، نتيجة لذلك، في تقليص الفارق بينه وبين سيباستيان أوجيه في بطولة السائقين إلى 11 نقطة فقط. وتعزز النتيجة من إحكام قبضة فريق هيونداي على المركز الثاني في بطولة الصانعين، كما تقلص الفجوة التي تفصله عن صاحب المركز الأول إلى 22 نقطة فقط.

وبدأ نوفيل اليوم الأخير من الرالي متقدما بفارق ضئيل بلغ 3.1 ثوان عن سائق فريق «إم-سبورت» أوت تاناك، فيما جاءت انطلاقة بادون من المركز الثالث.

واستطاع تاناك أن يتقدم في المرحلة الافتتاحية من اليوم الأخير، ولكن ضررا شديدا أصاب مقدمة سيارته بعد ارتطامها بأحد الأرصفة في المرحلة الثانية من السباق، ما أجبره على الخروج منه ومكن فريق هيونداي من إحكام القبضة بأريحية على المركزين الأولين.