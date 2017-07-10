تقام الجولات التأهيلية لسباقات «سوبر جي تي» بنظام فريد على مرحلتين

بعد هيمنتها الواضحة على الجولتين السابقتين من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي 500» للعام 2017 على حلبتي «أوكاياما» و«فوجي»، برهنت مركبات لكزس «LC500» مرة أخرى عن قدراتها الاستثنائية على حلبة «أوتوبوليس»، مسجلة بذلك الفوز الثالث لها على التوالي ضمن هذه السلسلة.

وكان الفوز هذه المرة من نصيب مركبة لكزس «LC500» رقم 36 لفريق «إيه يو تومز»، والتي حافظت على راية لكزس مرفوعة على رأس منصة التتويج في الجولة الثالثة من البطولة، والتي يقودها السائقان كازوكي ناكاجيما وجيمس روسيتر.

وفي سباق أقيم في أجواء صحوة، وامتد على مسافة 300 كيلومتر، انطلقت مركبة لكزس LC500 رقم 36 لفريق «إيه يو تومز» في طريقها من المركز السابع في ترتيب الانطلاق، وصولا إلى اعتلاء منصة التتويج في المركز الأول، ليستمر بذلك مسلسل تألق مركبات لكزس منذ انطلاق هذا الموسم، وتعزيز صدارة الفريق في ترتيب بطولة المصنعين.

وبهذه المناسبة، قال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أود أن أهنئ فريق (إيه يو تومز) على نجاحه في الحفاظ على هيمنة مركبات لكزس على صدارة المنافسات منذ انطلاق موسم 2017 من خلال هذا الأداء المميز الآخر الذي قدمه، تتيح لنا المشاركة في فعاليات رياضة السيارات جمع مختلف أنواع البيانات والمعطيات التي تبرز فائدتها أثناء قيامنا بتطوير مركبات الإنتاج، هذا وقد كان مستوى الدعم الذي نتلقاه من معجبينا أحد أبرز السمات المرتبطة بأنشطتنا خلال موسم 2017 حتى الآن، وأود أن أعبر لهم عن بالغ امتناني على تشجيعهم المتواصل لمبادراتنا في عالم رياضة السيارات».

هذا، وتقام الجولات التأهيلية لسباقات «سوبر جي تي» بنظام فريد على مرحلتين يسمح للفرق بالتأهل للسباق الفعلي، ما يعني أنه على كلا سائقي الفريق تسجيل زمن أسرع دورة في الجولات التمهيدية ضمن المهلة المحددة، وذلك بهدف الحصول على مركز أفضل في ترتيب الانطلاق في السباق الفعلي، مما يجعل منها معركة غاية في التشويق والإثارة جديرة بالمشاهدة.