لم تخل الدورة الصيفية من البرامج المتابعة لأنشطة المرأة الرياضية

أطلقت قناة «كويت سبورت» عددا من البرامج الجديدة في الدورة الصيفية للقناة خلال الفترة المقبلة لمواكبة الانشطة الشبابية والرياضية في فترة انتهاء الموسم الرياضي المحلي وقبل اطلاق دورة للربع الاخير من العام الحالي التي ستشهد عودة الانشطة للاتحادات الرياضية المختلفة.

وتم خلال الفترة السابقة تدشين البرنامج الاسبوعي «ميركاتو» الذي يعرض في 9 مساء كل يوم جمعة الذي يواكب حركة الانتقالات الصيفية في الدوريات الاوروبية بالاضافة الى استعراض بورصة اللاعبين والمدربين واستعدادات الفرق الرياضية لانطلاقة الموسم الكروي في القارة العجوز، و«ميركاتو» من اعداد عبدالمحسن الايوبي ومحمد البردي وتقديم عبدالرحمن السيف واخراج حسين قمبر.

كما تقوم القناة بعرض البرنامج الشبابي «كورنر شبابي» والذي يبث في الخامسة مساء يوميا عدا الجمعة والسبت ويسلط الضوء على الطاقات الشبابية الكويتية لإبراز دورهم في المجتمع، ويقدمه محمد اكبر وهاشم اسد وشيماء المسباح واعداد محمد مصطفى ومحمد جمال ويوسف دشتي واخراج حسين بومجداد ومحمد الشريف.

ولم تخل الدورة الصيفية من البرامج المتابعة لانشطة المرأة الرياضية من خلال البرنامج المنوع «بناتنا غير» الذي يسلط الضوء على انجازات المرأة الكويتية في مختلف الانشطة والمجالات الشبابية والرياضية، وهو من اعداد نورة سليمان نجم وتقديم اسراء العسكر واخراج محمد الدوسري ويعرض كل يوم خميس في الرابعة عصرا.

كما تتضمن الدورة البرامجية الصيفية لقناة «كويت سبورت» برامج الشباب والصيف، الصحة للجميع، كنت يوما، الصحة للجميع بالاضافة الى البرامج الثابتة على شاشة القناة ومنها عالم الصحافة الذي يعرض في 12.30 يوميا ويسلط الضوء على ابرز عناوين الصحف الرياضية محليا وعربيا وعالميا، ويعقبه في الثانية ظهرا برنامج «سبورت سنتر» الذي يسلط الضوء على اهم وآخر الاحداث الرياضية من خلال التقارير المصورة والقاء الضوء على اهم الاحداث بشكل يومي.

وحرصا من ادارة «كويت سبورت» على استعراض اهم الاحداث والمباريات القديمة، فقد عمدت ادارة القناة الى تخصيص قناة «كويت سبورت بلس» لعرض المباريات القديمة والمسجلة من خلال باقة مختارة من تلك المباريات في مختلف الالعاب على مدار الساعة.