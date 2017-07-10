استطاع العداء الكويتي ابراهيم الظفيري تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 800 متر في إطار منافسات اليوم الأخير للبطولة الآسيوية لألعاب القوى الـ21 المقامة بمدينة بهانبسوار الهندية.



وأشاد مدير الوفد المشارك عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى صالح المري في اتصال هاتفي مع «كونا» بالروح العالية والأداء القوي الذي ظهر به اللاعب ما مكنه من تحقيق الإنجاز واثبات قدرات اللاعب الكويتي على المنافسة في كل المحافل.



وأشار إلى ان الإنجاز يكمل مشوار النتائج الايجابية التي بدأها زميلاه العداءان عبدالعزيز المنديل ويعقوب اليوحة بتحقيقهما ميداليتين ذهبية وفضية في سباق 110 أمتار حواجز.



ونوه بما قدمه اللاعبون أعضاء الوفد جميعا في هذه البطولة، مثمنا جهود رئيس الوفد سيف الدوسري وتذليله جميع الصعوبات «ما أسهم بصورة فاعلة في تحقيق هذه الانجازات».



وأهدى الدوسري هذا الفوز الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي كافة، معربا عن شكره للجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم والاستقبال والضيافة.