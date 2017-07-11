أحمد السلامي

تقرر تأجيل موعد وصول الاسباني أردولفو المدرب الجديد الذي سيتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل خلفا للمدرب التونسي حاتم المؤدب لمدة 10 أيام أخرى وذلك لحين انتهائه من تسوية أموره في بلاده ليتمكن من مباشرة عمله فور وصوله إلى البلاد. وكان من المقرر أن يصل اليوم المدرب إلى البلاد إلا أن قرار التأجيل جاء بهدف انهاء ارتباطاته الأسرية والعملية في بلاده. يذكر أن الفحيحيل جدد عقدي محترفيه حبيب مايتي وكولبالي ويعمل حاليا على مفاوضة محترفين إثنين سيتم الكشف عن اسميهما وتفاصيل التعاقد معهما بعد وصول المدرب أردولفو إلى البلاد.