ناصر العنزي

لم يكتب النجاح للمفاوضات التي جرت بين الحارس الدولي خالد الرشيدي ونادي الرائد السعودي لاختلاف الطرفين في بعض البنود، بعدما طلب الرائد الاستعانة بالرشيدي بعد قرار الاتحاد السعودي الاستعانة بالحراس المحترفين ابتداء من الموسم المقبل حيث بدأت الأندية هناك الاتصال بعدد من حراس الخليج ومنهم الرشيدي وعلي الحبسي وماجد ناصر.

وكان الرشيدي قد طلب عدم تجديد عقده مع السالمية بعد ان قضى معه ثلاثة مواسم وقاده للفوز بكأس سمو ولي العهد على حساب الكويت بعد غياب طويل للسالمية عن البطولات.

وقال مدرب السالمية عبدالعزيز حمادة إنه يتمنى عودة الرشيدي للحراسة مرة اخرى وفي حال عدم انصمام خالد الرشيدي خارجيا فمن المحتمل ان يوقع لأحد الأندية المحلية.