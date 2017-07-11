حقق المنتخب الكويتي للدراجات المائية، نتائج متميزة خلال مشاركته الأولى في بطولة اوروبا الدولية، التي اقيمت في بحيرة بوچلارن بالنمسا، بحضور رئيس اتحاد ijsba للدراجات المائية، وبمشاركة 220 متسابقا مثلوا 26 دولة.

وجـاءت نتائج المنتــخب بتحقيق البطـل العالمــي محمد بوربيع المركز الثالث في فئة البرو جي بي لكبار المحترفين، وتحقيق البطل العالمي محمد الباز المركز الثاني في فئة الجالس محدود التعديل للمحترفين، فيما حقق البطل العالمي عبدالرحمن غازي العمر المركز الخامس.

وقد عبر لاعبو المنتخب عن اعتزازهم بالنتائج المتميزة التي حققوها، ورفعوا من خلالها اسم وعلم الكويت في منصات التتويج الأوروبية، مؤكدين ان طموحهم كان بتحقيق المراكز الاولى لولا بعض الاعطال الفنية التي حدثت خلال مراحل عديدة من سباقات البطولة التي حظيت بمشاركة ضخمة ومتميزة.

ووجه لاعبو المنتخب شكرهم وتقديرهــــم لرئيـــــس النادي البحري الرياضي والأب الروحــــي للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد ونائبه م.احمد الغانم وأميـــن السر العام خالــد الفودري ورئيس لجنة الرياضات البحرية علي القبندي ومشرف عام اللجنة حسين دشتي للدعم الكبير الذي قدمه النادي لمشاركة المنتخب، إلى جانب الهيئة العامة للرياضة وبيت التمويل الكويتي ومؤسسة برورايدر وسيدو الكويت (بي ار بي) ورد بول، كما عبروا عن شكرهم للتسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية.