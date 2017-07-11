مبارك الخالدي

خضـــع طبيــــب الازرق د.عبدالمجيد البناي الى فحوصات للقلب يوم امس في مستشفى امراض القلب بمنطقة الصباح الصحية. ومن المقرر ان يستسلم البناي لأوامر أطباء القلب فور اكتمال التقارير الطبية الخاصة به. وتوافد عدد من محبي البناي ومن الإداريين ولاعبي المنتخب الى المستشفى للاطمئنان على الطبيب الخلوق الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع الجميع، متمنين له الشفاء ودوام الصحة والعافية. الجدير بالذكر أن البناي لا يزال على رأس عمله كرئيس لوحدة العلاج الطبيعي التابعة لاتحاد الكرة واشرف بالآونة الأخيرة على علاج عدد من اللاعبين، ابرزهم السوري عمر السومة. بدوره، القسم الرياضي يتمنى للبناي الشفاء العاجل والسلامة وعودته الى اهله وعمله معافى.