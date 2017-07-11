يعقوب العوضي

تضاعفت إصابة حارس مرمى فريق اليد الاول في الساحل عيسى البلوشي «تمزق في اربطة كاحل القدم» بعد إجرائه عملية جراحية في احدى المشافي المحلية لتتحول الى تباعد في عظام القدم. وكشفت التقارير الطبية الأخيرة ان الجبير التي وضعت للإصابة القديمة ساهمت بصورة مباشرة في الضغط على الكاحل، ما تسبب في مضاعفتها.

وأشارت التقارير الى ضرورة الخضوع للعلاج الطبيعي لمدة ثلاثة أسابيع على اقل تقدير بالإضافة الى امكانية اجراء عملية جراحية أخرى وقد تستغرق عودته الى الملاعب شهر. وفي السياق نفسه، اكد البلوشي انه يتطلع للعودة مع زملائه والتعافي من اصابته في أقرب وقت ممكن، مشيدا بجميع من سانده في مشواره. وقال: مازال الوقت متاحا للحاق بركب تدريبات الفريق ومواكبة آخر تطوراته، وعليّ ان اضع جل تركيزي في التعافي واستعادة المستوى الفني والحس الكروي.