افتتحت دورة محو امية السباحة للفتيات من سن ٦ الى ١١ سنة والتي ينظمها قطاع الشباب في الهيئة العامة للرياضة والتي اقيمت على مسبح مركز شباب القادسية بمشاركة ٦٠ فتاة وبإشراف نخبة من مدربات التوجيه الرياضي في قطاع الشباب، وهي ضمن فعاليات وأنشطة البرامج الصيفية الخاصة لمراكز الشباب.

وافتتحت الدورة بالسلام الوطني ثم قامت المدربات بتوزيع الفتيات الى أربع مجموعات كل مجموعة ١٥ فتاة حيث تم تقسيم المسبح الى عدة مربعات تقوم كل مدربة بتعليم فئة عمرية معينة وعلى حسب المهارة المطلوبة من كل فتاة. وقد حازت الدورة والتنظيم إعجاب أولياء الامور الذين حضروا لمشاهدة بناتهم وطالبوا بزيادة عدد ايام الدورة وساعات التدريب. وقد خصص قطاع الشباب يومي الاحد والخميس للفتيات ويومي الاثنين والاربعاء للبنين من الساعة 5.00 إلى 6.00 مساء. وتستمر الدورة الى يوم 3/8/2017.