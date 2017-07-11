مبارك الخالدي

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت لخوض غمار منافسات الموسم المقبل بشكل مختلف.

فالأبيض حقق انجازا لافتا الموسم المنتهي بعد ان حصد كافة الالقاب المحلية محققا رباعية تاريخية يصعب تكرارها الأمر الذي وضع الجهازين الفني والإداري امام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على القمة.

ويدين الفريق بالفضل بإنجازه التاريخي بالدعم الكبير للرئيس الفخري للنادي ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الإدارة عبدالعزيزالمرزوق ونائبه خالد الغانم وبقية اعضاء المجلس.

ونظرا لأهمية المرحلة المقبلة قرر مجلس الإدارة الدفع بنائب رئيس النادي خالد الغانم ليكون اكثر قربا مع الفريق عبر توليه مهام نائب رئيس جهاز الكرة كما جرت ترقية المدير النشط عادل عقلة الى ذات المنصب في توجه يهدف الى تعزيز دور الجهاز الاداري الذي يضم كفاءات شهدت لها المواسم الفائتة بعدد من النجاحات وهما محمد الهاجري واحمد الصبيح.

وجريا على عادته كان الابيض هو الاول في الاعلان عن برنامجه الاعدادي للوسم المقبل اذ من المقرر ان تنطلق تدريبات الفريق 25 الجاري على ان يغادر الفريق 12 المقبل الى مدينة اسطنبول التركية الذي يستمر حتى 26 منه تتخلله ثلاث مباريات ودية غير معلنة بسبب وقوع الكويت تحت طائلة الايقاف الدولي.

ومن المتوقع ان يعلن الابيض عن مدربه الجديد خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان قطع شوطا في التفاوض مع احد المدربين العرب ليكون الى جوار المستشار الفني محمد عبدالله والجهاز المعاون له علما بأن مهمة المدرب الجديد ستكون صعبة للغاية في الحفاظ على مكاسب الفريق.

التغيير طال اللاعبين والمدرب

وفي سبيل تحقيق تطلعاته، احدث مجلس الإدارة والجهاز الاداري تغيرات طالت الجهاز الفني واللاعبين فعمدت الإدارة الى التعاقد مع مدرب ذي كفاءة عالية ليكون الى جوار المستشارعبدالله على مستوى اللاعبين المحترفين.

وقرر الجهاز الاداري، التجديد للعاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا كما قطعت الإدارة اشواطا في التفاوض مع لاعبين محترفين ابرزهم السوري حميد درويش «ميدو» لاعب التضامن السابق والبرازيلي باتريك فابيانو مهاجم كاظمة.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تمت الموافقة على طلب اللاعب جراح العتيقي ورغبته في الاعتزال إلا أن القرار لم يشمل زميله فهد عوض اذ من المتوقع ان يستمر مع الابيض الموسم المقبل.

كما وافقت الإدارة على انتقال نجم الدفاع فهد الهاجري الى الاتفاق السعودي.

وفي ذات السياق، استعاد الابيض خدمات عدد من لاعبيه من الأندية الأخرى وفي مقدمتهم الهداف يعقوب الطراروة والمهاري شاهين الخميس.