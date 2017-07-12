الشمري لـ«الأنباء»: البقاء في الدوري الممتاز الهدف الأول للتضامن في ظل التنافس القوي

الإدارة اختارت إقامة المعسكر التدريبي في صربيا

يحيى حميدان

يبدأ فريق الكرة بنادي التضامن استعداده للموسم الجديد في 17 الشهر الجاري وسط عمل كبير يقوم به مسؤولو النادي لاظهار «العنيد» بالصورة المطلوبة منه تحت قيادة المدرب القديم - الجديد ماهر الشمري والذي يعتبر من اكثر المدربين دراية بوضع الفريق.



وسيواصل التضامن تدريباته بشكل يومي حتى موعد المغادرة الى المعسكر التدريبي المقرر له ان يكون في صربيا خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبلين، وستتخلله اقامة مباراتين أو 3 مباريات مع فرق صربية متفاوتة المستوى في سبيل ايصال الفريق للمستوى المطلوب قبل خوض غمار دوري «VIVA».



وفضلت ادارة الفريق اختيار صربيا لاقامة المعسكر التدريبي بعد المفاضلة على اقامته في سلوفينيا بسبب التسهيلات الكثيرة التي وفرها المتعهد وكذلك عدم حاجة الزائرين لها الى «الفيزا» وهو ما سيساعد على سهولة التحاق المحترفين الاجانب بالوفد هناك.

ويعكف الجهاز الفني بقيادة الشمري على دراسة مستويات مجموعة من اللاعبين البرازيليين لاختيار 3 أو 4 منهم للتوقيع معهم وضمهم الى صفوف «العنيد» الذي استبدل جميع محترفيه الاجانب الذين شاركوا معه في الموسم الماضي.

من جهته، قال المدرب الشمري في حديث مع «الانباء» ان الاعلان عن هوية المحترفين الاجانب سيكون في الوقت المناسب وذلك منعا لدخول اطراف اخرى على خط المفاوضات، معتبرا ان هذا الامر بديهي وحتى لا يتم افساد المفاوضات القائمة حاليا.

٤ أجانب

واشار الشمري الى انه ينتظر التوقيع مع 4 محترفين اجانب في مراكز الدفاع وخط الوسط والجناح والهجوم، وقال: «هذا الامر يعتمد على نوعية المحترفين الذين سنوقع معهم وفي حال وقعنا مع 3 محترفين مناسبين فإنه من الممكن غض النظر عن التوقيع مع محترف رابع».

عمل كبير

واضاف مدرب التضامن قائلا: «لدينا عمل كبير كذلك لضم 5 أو 6 لاعبين محليين لتعزيز بعض المراكز التي يحتاج اليها الفريق، خاصة في ظل عودة الكثير من اللاعبين المعارين للتضامن في الموسم الماضي لأنديتهم التي طلبت عودتهم ومنهم يعقوب الطراروة وحمد امان وآخرون». ولفت الى ان قرار استمرارهم بأيدي مجالس ادارات انديتهم وهم في النهاية يقررون ما يرونه مناسبا لهم.

ووضع الشمري البقاء في الدوري الممتاز الهدف الاول للتضامن خاصة في ظل التنافس القوي المتوقع للتشبث بالتواجد مع الكبار من قبل جميع الأندية الثمانية.