مبارك الخالدى

تتجه النية لدى الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي العربي إلى طلب التجديد لمهاجم القادسية حمد العنزي للإبقاء عليه في صفوف الفريق للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن تتوجه إدارة العربي لتقديم طلب رسمي إلى إدارة القادسية بهذا الشأن ضمن خطه الجهازين الإداري والفني لإعداد الفريق لخوض استحقاقات الموسم المقبل، وتشكل هذه الخطوة إجراء احتياطي لتعزيز خط هجوم الفريق في حال تم رفض طلب النادي تسجيل لاعبين محترفين تنفيذا لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف التعاقد مع محترفين الموسم المقبل بعد الشكوى التي تقدم بها عدد من اللاعبين المحترفين.

من جانب آخر، يعقد الجهازان الفني والإداري اجتماعا تنسيقيا الأسبوع الجاري لوضع ملامح خطة الإعداد وإعداد قائمة بأسماء اللاعبين المرشحة للسفر إلى معسكر الفريق الخارجي.

وعلمت «الأنباء» أن القائمة ستضم عددا كبيرا من لاعبي فريق تحت ١٩ سنة في إشارة إلى توجه الجهاز الفني للاعتماد على لاعبي الشباب في ظل عدم اتضاح الموقف حيال مجموعة كبيرة من الأسماء المعروفة والتي باتت خارج حسابات الجهازين الفني والإداري.