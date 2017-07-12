انطلقت مساء أمس تدريبات الحكام في اتحاد الكرة على ملعب جامعة الكويت في العديلية، وقاد تدريبات الحكام مدرب اللياقة الحكم الدولي السابق قاسم حمزة.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عارف أبل، إن المرحلة الأولى للحكام قد بدأت فعليا في الكويت وستستمر حتى 12 أغسطس المقبل ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية في المعسكر الخارجي بأذربيجان بتاريخ 17 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المعسكر سيشهد تواجد 60 حكما للاستعداد بصورة جيدة لانطلاق الموسم.



وشكر أبل الحكام على سرعة تجاوبهم وحضورهم التدريب الأول وهو مؤشر ممتاز قبل انطلاق الموسم حيث نسعى للعمل بروح الأسرة الواحدة، كما شكر أبل الهيئة العامة للرياضة على دعمها للحكام بإقامة المعسكر الخارجي، والشكر موصول الى رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام فواز الحساوي على توفيره جميع احتياجات الحكام.