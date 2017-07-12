عبدالعزيز جاسم

لن يتمكن الفريق الأول لكرة القدم في السالمية من استضافة أي مباراة للفريق في الموسم الجديد بسبب الصيانة المفروضة على ستاد ثامر والمتمثلة في المقصورة الرئيسية والتي سيتم هدمها بالكامل ومن ثم إعادة بنائها مرة أخرى بطريقة حديثة، حيث يشرف على المشروع الهيئة العامة للرياضة، وسيشمل الترميم الجديد إغلاق غرف اللاعبين والحكام والممرات التابعة للمقصورة ما يعني عدم قدرة النادي على استضافة المباريات لكن في المقابل لن تتأثر تدريبات الفريق بهذا التجديد لأن أرضية الملعب لن تطولها أعمال الصيانة، ومن المتوقع ان يخاطب النادي اتحاد الكرة بهذا الإجراء حتى يتم رفع اسم ستاد ثامر من استضافة المباريات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المقرر البدء فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.