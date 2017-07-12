أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان امس حرص الدولة على رعاية المواهب الرياضية من ابناء الكويت وصقلها لتحقيق المزيد من الانجازات.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الروضان عقب استقباله منتخب الكويت لألعاب القوى بعد تحقيقه ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة الاسيوية الـ21 لفئة الرجال التي أقيمت في الهند.

ووجه الوزير الروضان الهيئة العامة للرياضة بتوفير كل الامكانات لتمكين المنتخب من مواصلة مسيرة تألقه في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في لندن، معربا عن امله أن يكون هذا الانجاز بوابة جديدة لتحقيق المزيد من الانجازات.

من جهته، أكد نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بالهيئة العامة للرياضة جاسم الهويدي ان الهيئة لن تتوانى عن دعم الموهوبين وتذليل كل العقبات أمامهم لمواصلة التألق ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل كافة.

وحقق المنتخب الميداليتين الذهبيتين عن طريق اللاعب عبدالعزيز المنديل في سباق الجري لمسافة 110 أمتار وزميله ابراهيم الرميض في سباق 800 متر، في حين حقق الميدالية الثالثة زميلهما يعقوب اليوحة الذي حقق فضية سباق 110 أمتار حواجز.