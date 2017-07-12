يعقوب العوضي

عينت إدارة كاظمة أحمد الدوسري مديرا للفريق الأول لكرة اليد مساء أمس الأول حيث تأتي الخطوة ضمن دعم الجهاز الإداري للعبة. وتحدث مدير اللعبة عمر الملا عن ضرورة التعاون بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين خاصة ان تغييرات كثيرة طرأت على الجهات الثلاث مؤخرا.



من جهته، أكد أحمد الدوسري أنه يتطلع إلى الموسم المقبل وينتظر بداية المنافسات، مشيرا إلى أن البرتقالي قادر على تحقيق الطموح والعودة إلى منصات التتويج. وقال: أتمنى أن اكون عند حسن ظن الجميع والمهمة المقبلة صعبة بكل المقاييس لكن علينا العمل معا جميعا للوصول إلى ما فيه من مصلحة اللاعبين والنادي.