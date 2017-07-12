يعقوب العوضي



أعلن نجم المنتخب السابق و فريق اليد الأول في القرين عبدالعزيز يالوس اعتزاله معشوقته رسمياً بعد عطاء طويل امتد لـ 26 عاماً بدأها مع اليرموك في المراحل السنية ومن ثم انتقل الى الشباب وخاض التجربة الاحترافية مع العربي واستقر اخيرا في القرين , ولم يبتعد يالوس عن الملاعب اذ اتجه مباشرة الى الجانب الاداري حيث تولى منصب مساعد مدير لعبة اليد في النادي .



وفي هذا الاطار أكد مدير اللعبة في القرين حامد العمران ان عبدالعزيز يعد من ابرز اللاعبين الذين انجبتهم ملاعب اليد الكويتية في السنوات الماضية كما أهلته سنوات الخبرة الميدانية للعمل في الجهاز الاداري في النادي,وتابع لكونه كابتن الفريق الاول رأى مجلس ادارة النادي الاستفادة من خبراته وقال : يعتبر يالوس من ابناء النادي فقد اتم السنوات الاربع مع الفريق الاول وقدم كل ما يمكن تقديمه كلاعب ونأمل ان يواصل تألقه في الجانب الاداري .



ومن جانبه أكد عبدالعزيز يالوس ان ابتعاده عن لعبة اليد غير وارد لذا اتجه للجانب الاداري وقال : اشكر مجلس ادارة نادي القرين على دعمهم المتواصل لي وعلى ثقتهم المطلقة بامكانيات اللاعبين كما اشاد بدور مدير اللعبة والرئيس السابق للنادي احمد الشحومي وقال : اوجه كل الشكر والتقدير والثناء لكل من ساعدني للوصول للمرحلة الحالية واود ان اكون عند حسن ظن الجميع.