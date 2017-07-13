ناصر العنزي

يدخل الشيخ طلال الفهد في مرحلة العلاج الوقائي لمدة «٦» أسابيع بعد ان أظهرت التحليلات الأخيرة التي أجراها في لندن، حيث اتضح وجود بعض الخلايا السرطانية في المثانة وتتطلب تعامل مباشر عن طريق علاج وقائي.



وشكر الشيخ طلال الفهد كل من سأل عنه أثناء رحلة علاجه، متمنيا لهم الصحة والسلامة، شاكرا الله عز وجل في كل الأحوال والظروف التي مرت عليه أثناء علاجه.



وأطلق محبو الشيخ طلال الفهد هاشتاق عبر تويتر عنوانه «الدعاء للشيخ طلال الفهد» الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله الرياضي، وأن تعود الرياضة الكويتية للمشاركات الدولية بعدان غابت طويلا بسبب الإيقاف الدولي.