دهيليس: اختيار الأفضل قبل المغادرة إلى سلوفينيا

برقان يتدرب في «الشباب» 17 الجاري

سوما وهيلدر وقعا رسمياً والإدريسي في الطريق

عبدالعزيز جاسم

على الرغم من أن نادي برقان لم يمض على اندماجه ومشاركته في المسابقات المحلية أكثر من 3 سنوات بشكل رسمي، إلا أنه دائما يضع خارطة طريق قبل انطلاق الموسم حتى هبط لدوري الدرجة الاولى في الموسم الماضي محتلا المركز الأخير، فذلك الأمر لا يعني نهاية الطريق فمشاركته في الدوري تعتبر هي الأولى له في تاريخ الدوري وأمر متوقع تراجع النتائج فيها بسبب احتياج اللاعبين للخبرة الكبيرة من أجل الظهور بمستوى لافت.

ومع انتهاء الموسم أعلن برقان قائمة جهازه الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ويساعده التونسي رضوان الفالحي وبعدها تم التعاقد مع محترفين الغيني نابي سوما الذي يجيد اللعب في خط المقدمة كرأس حربة وأحد هدافي دوري الدرجة الأولى في السعودية، حيث لعب في فريقي هجر والنهضة، والآخر المدافع البرازيلي هيلدر، فيما سيكون المحترف التونسي وسام الإدريسي ثالث المحترفين إن لم يطرأ جديد على المفاوضات النهائية بين الطرفين، وفي تلك الحالة سيتعاقد الفريق مباشرة مع البديل النيجيري خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن هناك لاعبا وسطا آسيويا على طاولة المفاوضات من أجل إكمال عقد المحترفين الأربعة قبل انطلاق الموسم.

وعلى مستوى المحليين، فإن برقان تحرك بشكل مثالي ومميز خلال فترة الصيف، فتعاقد مع 5 لاعبين دفعة واحدة وهم تركي المطيري وعمر المسبحي وسعد سرور وعمر قمبر وفيصل العنزي وهناك مفاوضات مع 3 لاعبين آخرين من بينهم مهاجم الأصفر حمد العنزي إن لم يجدد للعربي لموسم ثان.

ومن الواضح أن العمل الذي يقوم به مجلس إدارة برقان والجهازان الإداري والفني يدل على رغبة الفريق في العودة الى الدوري الممتاز بسرعة حتى لا يبقى في دوري الدرجة الأولى لأكثر من موسم.

دهيليس: التدريبات في الشباب

قال مدرب برقان الوطني محمد دهيليس إن تدريبات الفريق الأول ستنطلق 17 يوليو الجاري على ملعب نادي الشباب الذين لم يقصروا بتوفير ملعب لتدريب اللاعبين، مشيرا إلى أن التدريبات ستستمر حتى 23 أغسطس موعد مغادرة الفريق إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا والذي يمتد لمدة اسبوعين ومن ثم تبدأ التحضيرات الأخيرة لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكن قبل ذلك ستتم تصفية عدد من اللاعبين حتى نستقر على قائمة الـ30 لاعبا، فهناك لاعبون انضموا الى الفريق من فرق اخرى سواء أندية او وزارات بالإضافة إلى لاعبينا لذلك سيكون العدد كبيرا وبالتالي سأضطر لاختيار أفضل 30 لاعبا يستطيعون خدمة الفريق هذا الموسم قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.

وبين دهيليس أن طموح برقان الصعود والعودة الى الدوري الممتاز مرة أخرى، لكن ذلك الأمر سيكون صعبا جدا في ظل المنافسة بين باقي الفرق التي بدأت بالعمل سواء بالتعاقد مع محترفين أو لاعبين محليين، لذلك علينا أن نركز منذ انطلاق الموسم حتى لا نقع في أخطاء تكلفنا الكثير في نهاية المطاف.