أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه لا يحق للنادي العربي تسجيل اي لاعب ان كان محترفا أو هاويا في جميع المراحل السنية.

وقال في كتابه ما يلي:

زيوريخ 10/7/2017

الموضوع:

حظر التسجيل المفروض على النادي العربي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نقر بتسلم كتابكم المؤرخ في 4/7/2017 والموجه من السيد محمد العلي ممثل اتحاد كرة القدم الكويتي الذي لا تعترف به فيفا والذي اطلعنا على مضمونه.

لاحظنا من ذلك الكتاب ان السيد محمد العلي يريد ايضاحا بشأن حظر التسجيل المفروض على النادي العربي بقرار من غرفة فض النزاعات المؤرخ في 2 مارس 2017، ونفهم بشكل خاص انه يريد ايضاحا حول ما إذا كان الحظر ينطبق ايضا على «تسجيل اللاعبين الهواة» واللاعبين من فئات الاحداث.

أولا: نود التشديد على ان المؤشرات التالية تشير الى ناد عضو في اتحاد معترف به من فيفا ويشارك في مسابقات تجرى تحت رعايتها.

بعد هذا التوضيح يسرنا ان نعلمكم بأنه بموجب المادة 17 الفقرة 4 من الأنظمة المتعلقة بوضع وانتقال اللاعبين فإن الحظر المفروض على النادي بقرار من غرفة فض النزاعات والقاضي بمنع تسجيل اي لاعبين جدد سواء محلي او دولي لفترتين كاملتين متتاليتين من مدة التسجيل ينطبق على اللاعبين المحترفين والهواة على السواء وهو مفروض على النادي ككل وبذلك يشمل فرقا قد تكون تمثل ذلك النادي على مستوى الهواة ومستوى المحترفين في مختلف المسابقات بصرف النظر عن الفئة العمرية.

ولكننا نود الإشارة الى ان حظر التسجيل بحق نادي العربي يبدو انه يسري فقط من بداية فترة التسجيل التالية لاتحاد كرة القدم الكويتي والتي سيقررها الاتحاد في نظام مطابقة الانتقالات.

وأخيرا يرجى اخذ العلم بأن المعلومات اعلاه عامة وهي لا تمس اي طرف كان.

نشكركم على اهتمامكم ونرجو ان نكون قد افدناكم.

ماجا كوستر هوفمان (رئيس وضع اللاعبين)

غودينز كوبريو (كبير رؤساء المجموعة).