قال أمين صندوق جمعية الرياضيين والناطق الرسمي باسم الجمعية نواف جديان البغيلي إن الجمعية تدرس تقديم طلب إلى وزارة التربية لإطلاق اسم الرياضيين الكويتيين ممن رفعوا علم الكويت في المحافل العربية والآسيوية والعالمية لإطلاق أسمائهم على الصالات المملوكة للوزارة، لافتا إلى أن مثل هذا التكريم سيعطي دافعا وتحفيزا للأجيال القادمة لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وأضاف البغيلي أن الجمعية ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية والمختصة لاعتماد مهنة لاعب رياضي في جواز سفر اللاعبين، مشيرا إلى أن جميع الدول اعتمدت هذا المسمى في جوازات سفر لاعبيهم والذي من شأنه أن يعطي خاصية لأكثر للاعب.

وأكد البغيلي أن الجمعة ستساهم في تكريس مفهوم المهنية عبر الارتقاء بمستوى مهنة التربية البدنية والرياضة من خلال تركيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لخبرات أبناء الدولة .