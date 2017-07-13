عبدالعزيز جاسم

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالساحل في مفاوضات جادة مع اللاعب السوري أنس قرام، حيث ينتظر النادي الموافقة النهائية من اللاعب الذي يشارك حاليا في دوري الدرجة الأولى مع فريق الكامل والوافي، ويجيد قرام اللعب في وسط الملعب «جناح» ويعتبر من المواهب السورية الشابة.

كما أتمت إدارة النادي التعاقد مع الحارسين نايف العازمي قادما من كاظمة وأحمد المطيري من الكويت وبالتالي اكتمل عقد الحراس بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس سعد العنزي.

جدير بالذكر أن تدريبات أبناء أبوحليفة ستنطلق السبت المقبل على أن يكون المعسكر الخارجي في تركيا 14 أغسطس المقبل وسيتم انضمام لاعبين برازيليين في تدريبات الفريق هناك.