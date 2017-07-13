يحيى حميدان

تعمل إدارة لعبة كرة السلة في نادي كاظمة على استعادة خدمات اللاعب عبدالله توفيق بعد انقطاعه عن الفريق في الموسم الماضي. وطلب المدرب الصربي توني فيفانويتش أن يجتمع مع توفيق في البداية لمعرفة أسباب انقطاعه في الموسم الماضي قبل السماح له بالدخول الى التدريبات التي ستبدأ في الأول من الشهر المقبل.



وتحاول إدارة «البرتقالي» توفير جميع سبل النجاح للفريق في الموسم الجديد الذي سيبدأ بإقامة البطولة التنشيطية ثم بطولتي الدوري والكأس اللتين يسعى الفريق الكظماوي للمنافسة عليهما.



ودخلت الإدارة في مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين لاستقطابهم حسبما يراه الجهاز الفني مفيدا للفريق.



وسيقيم كاظمة معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر سبتمبر المقبل وسيتخلله خوض عدد من المباريات التجريبية المتفاوتة في المستوى.