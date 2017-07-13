انتخب منصور السلطان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكراتيه عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي رئيسا لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك على هامش البطولة الآسيوية المقامة حاليا في مدينة استانا في كازاخستان، بعد منافسة قوية من قبل ممثل الاتحاد الياباني، ليفوز السلطان بغالبية الاصوات، ويخلف بذلك الرئيس السابق الماليزي ليم الذي بلغ السن القانونية، حيث كان يشغل السلطان منصب نائب الرئيس.



من جانبه، بارك عماد بهبهاني امين السر العام في اتحاد الكراتية للأسرة الرياضية على هذا الانجاز الذي يسجل باسم الرياضة الكويتية بشكل عام والكراتيه بشكل خاص، مؤكدا أن فوز السلطان بهذا المنصب يعد استمرارا للنجاحات التي يحققها اتحاد اللعبة على المستوى الآسيوي في ظل السياسة التي رسمها مجلس الإدارة للسنوات المقبلة.