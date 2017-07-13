توفي الأميركي تشاك بلايزر، عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق والمخبر الرئيسي في فضائح الفساد التي ضربت المنظمة الدولية، يوم أمس الأربعاء عن 72 عاما حسب ما اكد محاموه.

وقال محامو بلايزر في بيان لفرانس برس "إننا نشعر بالحزن الشديد لوفاة موكلنا وصديقنا، تشاك بلايزر".

وتابع البيان "أن سوء تصرفه، والذي قبل تحمل مسؤوليته كاملة، لا يجب أن يحجب تأثير تشاك الإيجابي على كرة القدم الدولية".

كان بليزر يعاني من سرطان القولون وأمراض أخرى.

ويعتبر بلايزر احد ابرز أسباب اندلاع فضائح الفساد في الاتحاد الدولي، إذ كان المخبر الرئيس الذي استخدمه مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي" للكشف عما يحصل من مخالفات مالية في اتحاد اكبر لعبة شعبية في العالم.

وادت سلسلة الفضائح إلى اعتقال واتهام نحو 40 مسؤولا سابقا في الفيفا، والى إيقاف رئيسه في حينها السويسري جوزيف بلاتر الذي اضطر الى الاستقالة من منصبه. وخلفه مواطنه جاني إنفانتينيو في انتخابات الرئاسة اواخر فبراير 2016.

واوقف بلايزر عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم مدى الحياة في 2015 لاعترافه بتلقي رشاوى.

وهو كان أمينا عاما لاتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بين 1990 و2011، كما شغل عضوية الفيفا بين 1996 وابريل 2013، وكان من أصحاب النفوذ في كرة القدم العالمية.